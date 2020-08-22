شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الشناوى فى تسجيل نادر: مفيش ممثل بدأ فى سنى ومحمود حميدة الأقرب لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان كمال الشناوى، وفى تسجيل نادر له مع الصحفى والإعلامى يوسف خليفة قال من خلاله إنه بدأ التمثيل في سن صغيرة جدا ولا يوجد ممثل بدأ في سنه، ويعتبر الفنان محمود حميدة الأقرب له. ويعد الراحل الفنان كمال الشناوى أحد دنجوانات السينما المصرية، حيث قدم أدوار الفتى الوسيم والطيب والشرير والجان، وما زالت أعماله محفورة فى ذاكرة المشاهدين.

الفنان كمال الشناوى ولد فى مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية درس فى كلية التربية الفنية التابعة لجامعة حلوان وتخرج منها، ثم عمل مدرسًا للتربية الفنية والرسم، وفي أواخر حقبة أربعينيات القرن العشرين قرر خوض مجال التمثيل.

Advertisements

وكان أول أعماله هو فيلم "غنى حرب" ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2006 شارك في بطولة أكثر من مائتي فيلم سينمائي من أبرزها "الأستاذة فاطمة، الحموات الفاتنات، المرأة المجهولة، اللص والكلاب، الكرنك، الرجل الذي فقد ظله، اﻹرهاب والكباب".

شارك أيضًا في بطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية منذ حقبة السبعينيات منها "هند والدكتور نعمان، أولاد حضرة الناظر، العائلة والناس، لدواعي أمنية، آخر المشوار" توفى في 22 أغسطس عام 2011.