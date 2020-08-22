الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/8/22 09:01 م بتوقيت أبوظبي
نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع "أنستقرام" أثناء تواجده في أحد المنتجعات الساحلية.
وظهر الفيشاوي الصغير، كما يطلق عليه في مصر، برفقة زوجته ندى كامل، خلال تواجدهما بأحد الأماكن السياحية، وأقدم الأول على تقبيل زوجته.
وفوجئت ندى كامل بالقبلة وقالت له: إيد ده ده فيديو.. طب تعالى"، لتبادله بقبلة مثلها.
وعنون الفيشاوي الفيديو بـ"بستغل الإجازة أحسن استغلال".
من ناحية أخرى، عرض مؤخراً لأحمد الفيشاوي فيلم "الحارث" عبر منصة شاهد الإليكترونية.
فيلم "الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال.
ويظهر عدد كبير من ضيوف الشرف، مثل باسم سمره، عمرو عبدالجليل، اسماء أبواليزيد، عارفة عبد الرسول.
الفيلم إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي وندى يتبادلان القبلات.. وزوجته: "إيه ده؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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