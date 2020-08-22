البطلة إسرائيلية والتصوير بالقاهرة.. "جريمة على ضفاف النيل" يخرج للنور

تستقبل دور العرض العالمية في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الفيلم العالمي "جريمة على ضفاف النيل"، المقتبس عن رواية للكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي.



الرواية الأصلية للعمل نُشرت عام 1937، ويعد الفيلم امتدادًا لجزء سابق بعنوان "جريمة في قطار الشرق السريع"، عن رواية بالاسم نفسه لأجاثا كريستي أيضا وعُرض في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.

تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل تقع خلال قضاء المفتش بوارو عطلته على متن باخرة نيلية بالقاهرة، ويضطر للتحقيق فيها خلال هذه العطلة ,ويحاول الوصول إلى القاتل الذي تفاجئ شخصيته الجميع.





يجسد المخرج كينيث براناه في "جريمة على ضفاف النيل" و"جريمة في قطار الشرق السريع" شخصية المحقق هركيول بوارو، لكن على عكس ظهوره بشارب كثيف في الجزء الأول من العمل يظهر المفتش "بوارو" بشارب خفيف في "جريمة على ضفاف النيل".

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تم إنتاج رواية "جريمة على ضفاف النيل" كفيلم من قبل عام 1978، من إخراج جون جويلر وحقق العمل أرباحا قدرت بـ 14,560,084 دولار أمريكي.

تم تصوير الفيلم في أماكن متنوعة بشوارع ومحافظات مصر، وتركز كاميرا المخرج على الأماكن الخلابة في أنحاء جمهورية مصر العربية، كما تم تصوير أجزاء منه في العاصمة البريطانية.

رغم تصوير الفيلم في مصر وتسليط الضوء على أماكن مصرية لكن لم يشارك أي ممثل مصري في العمل، في حين تشارك الممثلة الإسرائيلية جال جادوت في بطولة الفيلم، بعد دخولها عالم السينما الأمريكية عام 2009 من بوابة فيلم "Fast & Furious".

يشارك في بطولة الفيلم أرمي هامر، توم باتمان، جودي كومر، كينيث براناه، ليتيشيا رايت، ومن تأليف أجاثا كريستي وسيناريو وحوار مايكل جرين وإخراج كينيث براناه.

ويبدأ الفيلم بمشهد ساحر للأهرامات الثلاثة، في حين يعلق بطل الفيلم هركيول بوارو قائلا: "رومانسية الصحراء لديها القدرة على الإغواء.. هل أحببت كثيرًا من قبل، للدرجة التي تمكنت فيها الغيرة من دفعك للقتل؟".



