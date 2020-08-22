جولييت عواد تترشح لإنتخابات مجلس النواب الأردني

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"الخليج 365" من بيروت: أصدر حزب الحركة القومية الأردني اليوم السبت بياناً صحفياً أعلن عن إختيار الفنانة جولييت عواد لخوض الإنتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة عمان.

وجاء في نص البيان: "انطلاقاً من قناعات حزب الحركة القومية، ومبادئه الوطنية والقومية، وتماشياً مع تطلعات كوادره وأبناء شعبه لتحقيق أهدافه المشروعة للوصول إلى مراكز القرار في أردننا الحبيب، وسعياً منه لتجسد تطلعاته على أرض الواقع لاستعادة ثروات ومقدرات الوطن، وتغيير النهج وتحقيق العدالة والحياة الفضلى للمواطن.. فقد تم اتخاذ القرار لخوض الإنتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في عدة دوائر في المملكة، وقد تم اختيار الرفيقة جولييت عواد كممثلة عن الحزب في الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة".

وقالت عواد في تصريحات نشرها موقع حزب الحركة القومية التي ترشحت ممثلة عنه : أنا لست سياسية، فالسياسة (برغماتية) مصلحية وليس لي مصلحة شخصية من موقفي الوطني، لكن لي أمنية وسأعمل على تحقيقها، وهي أن تتوحد جميع الأحزاب والأفراد وكل من يؤمن بوحدة الوطن العربي وإعلاء راية القومية العربية، فالوحدة أقصر السبل إلى النصر.

وأضافت : ترشحت لمجلس النواب لأنه المنبر الشرعي والدستوري للتشريع والرقابة، ولأنه صوت الشعب تحت قبة البرلمان. على النائب أن يكون صوت وطن لا صوت جماعة أو مصلحة شخصية، أو وسيط خدمات.