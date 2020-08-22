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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أونتاريو السينمائى الدولى يحتضن 199 فيلما فى كندا 16 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مهرجان أونتاريو السينمائى الدولى"ONIFF" لإطلاق دورته الأولى فى كندا بمشاركة أكثر من 199 فيلمًا، وذلك يوم 16 أكتوبر المقبل وعلى مدار 10 أيام متتالية.
المهرجان الدولى يفتح بابه لرواد المجال السينمائى فى الداخل الكندى وعلى مستوى العالم وإعطاء الفرصة للأفلام المستقلة ومخرجيها وممثليها لعرض نتاجهم الفنى على نطاق عالمى، وقرر القائمون على المهرجان تقديم نسخة استثنائية بإطلاقه "أونلاين" لأول مرة، تماشيا مع الإجراءات التى فرضها تفشى فيروس كورونا فى كندا والعالم، وأدى لإغلاق المسارح دور السينما وصعوبة السفر والتنقل بين البلدان وفرض التباعد الاجتماعى.
ويحتضن مهرجان Ontario International Film Festival هذا العام 199 فيلما فى كافة التصنفيات من أصل ما يزيد عن 511 فيلما تقدموا للمشاركة، من بينهم 27 فيلما فى مسابقة الأفلام الطويلة العالمية و21 فيلما وثائقيا و69 فيلما قصيرا بجانب 20 فيلما فى مسابقة أفلام الطلبة، فى حين شهدت تصنيفات الأفلام الكندية مشاركة 5 أفلام طويلة و35 فيلما قصيرا و21 فيلما طلابيا، ويختتم المهرجان موسمه الأول يوم 25 أكتوبر.
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