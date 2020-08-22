فن ومشاهير

مهرجان أونتاريو السينمائى الدولى يحتضن 199 فيلما فى كندا ‏‏16 أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مهرجان أونتاريو السينمائى الدولى‏‎"ONIFF" ‎‏ لإطلاق ‏دورته الأولى فى كندا بمشاركة أكثر من 199 فيلمًا، وذلك يوم 16 ‏أكتوبر المقبل وعلى مدار 10 أيام متتالية‎.‎

 

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المهرجان الدولى يفتح بابه لرواد المجال السينمائى فى الداخل ‏الكندى وعلى مستوى العالم وإعطاء الفرصة للأفلام المستقلة ‏ومخرجيها وممثليها لعرض نتاجهم الفنى على نطاق عالمى، وقرر ‏القائمون على المهرجان تقديم نسخة استثنائية بإطلاقه "أونلاين" ‏لأول مرة، تماشيا مع الإجراءات التى فرضها تفشى فيروس ‏فى كندا والعالم، وأدى لإغلاق المسارح دور السينما وصعوبة السفر ‏والتنقل بين البلدان وفرض التباعد الاجتماعى.‏

 

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ويحتضن مهرجان‎ Ontario International Film Festival ‎هذا العام 199 فيلما فى كافة التصنفيات من أصل ما يزيد عن ‏‏511 فيلما تقدموا للمشاركة، من بينهم 27 فيلما فى مسابقة ‏الأفلام الطويلة العالمية و21 فيلما وثائقيا و69 فيلما قصيرا بجانب ‏‏20 فيلما فى مسابقة أفلام الطلبة، فى حين شهدت تصنيفات ‏الأفلام الكندية مشاركة 5 أفلام طويلة و35 فيلما قصيرا و21 فيلما ‏طلابيا، ويختتم المهرجان موسمه الأول يوم 25 أكتوبر‎.‎

 

 

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