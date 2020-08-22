شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى لليوم السابع: مش هسيب حقى وأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد زوجى ومحاميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة هالة صدقى على قرار انسحاب صلاح السقا محامى زوجها من القضايا التى تخصهم قائلة فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إنها لن تسكت عن حقها بعد التشهير بها وأولادها، مشيرة أنها تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامى وضد زوجها سامح سامى .

وأضافت فى تصريحاتها، أنها لازم تحصل على حقوق أولادها، حيث أن خلافها مع زوجها منذ حوالى 5 سنوات وملتزمة الصمت بسبب أولادها، متابعة: "لكن حان الوقت لكى أعلن عن تفاصيل جديدة من خلال فيديو أوضح فيه كل ما حدث".

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وأشارت الفنانة هالة صدقى، أن زوجها قام بسبها وقذفها على مواقع التواصل الاجتماعى وحاول تشويه صورتها أمام الجميع، مضيفة: "وبناء على ذلك لن أسكت عن ذلك وأقدم بلاغ ضده وضد المحامى وضد المواقع التى نشرت أخبار مغلوطة عنى ".

وكان صالح السقا محامى زوج الفنانة هالة صدقى أكد لـ"الخليج 365" أنه انسحب تماما من القضايا التى تجمع بينها وبين زوجها سامح سامى، ولن يكون محامى لزوجها حفاظا على الاسرة وأولادهم .

ووجه صالح السقا رسائل لكل من الفنانة هالة صدقى وزجها وأهمها التنازل عن المصالح الشخصية حفاظا على الاسرة والأولاد والعيش فى سلام واستقرار كما وجه رسالة لكل من أبناءهم سامو ومريم قائلا: "اعتذر عن كل ما كتب فى الصحافة وانتوا أشرف من أى حد ولابد الابتعاد عن هذه المشاكل وان شاء الله سوف تتحل خلال الفترة المقبلة".