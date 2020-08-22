شكرا لقرائتكم خبر عن "Tenet" يحصل على إشادات إيجابية وهذه قواعد دخول السنيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن فيلم "تينيت" لكريستوفر نولان سيكون متاحًا لعشاق السينما فى الولايات المتحدة، مع استمرار إغلاق العديد من دور العرض، إلا أن هناك إشادات إيجابية بالفيلم إلى حد كبير.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "Tenet" فى العرض الدولى الأول فى 26 أغسطس، وسيفتتح فى مدن أمريكية مختارة فى 3 سبتمبر، بعد أن تم تأجيل موعد إطلاقه ثلاث مرات بسبب جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك يجد النقاد بأن الفيلم يستحق الانتظار، وان كل هذه التأجيلات ستجعل الجمهور أكثر تشوقا لرؤيته عند الطرح.

وفيلم ‪Tenet‬ من إنتاج شركة ‪Warner Bros‬، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

Advertisements

وعلي جانب آخر ومع الترحيب بعودة دور السينما اعلنت الرابطة الوطنية لأصحاب المسارح (الناتو) مجموعة عن البروتوكولات الصحية التي ستبقي العملاء في مأمن من COVID-19.

وتشمل المعايير التي يطلق عليها اسم "CinemaSafe" مطالبة العملاء بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة ، وتشجيع شراء التذاكر عبر الإنترنت واتاحة معقم اليدين بسهولة أكبر. كما تطالب الرابطة بالتنظيف المتكرر للمسارح ، فضلاً عن حث دور السينما على تثبيت أنظمة HVAC ، والحس دائما علي التعامل دون تلامس و تشجيع الموظفين على غسل أيديهم بشكل متكرر طوال فترة العمل وسيتم تدريبهم على التعرف على علامات وأعراض COVID-19.

وتلك البروتوكولات تم تطويرها من قبل الناتو ، وتعتمد على التوجيه من مراكز السيطرة على الأمراض ، ومنظمة الصحة العالمية ، وإدارة السلامة والصحة المهنية.