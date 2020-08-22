شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالة لسميرة سعيد.. وتعلق: "أتطلع دائما معكم لغد أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة سميرة سعيد، بمشاركة جمهورها بكل ما هو جديد لديها، فيما تخرض على الخضوع لجلسات تصوير جديدة، على مدار فترات كثيرة، وتنشر الصور عبر حساباتها بمواقع التواصل.

ونشرت سميرة صور عبر حسابها الرسمى بتويتر، وبدت أنيقة فى إطلالة شبابية، وبدا شعرها أنيقا وعفويا، فيما ارتدت نظارة شمسية، وبلوزة سوداء رياضية، وعلقت: "أتطلع دائمًا معكم لغد أفضل.. وأهدأ، فى زمن كاد الخوف أن يبدد أحلامنا".



إطلالة سميرة سعيد

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إطلالة عفوية لسميرة سعيد



الفنانة سميرة سعيد



سميرة سعيد

وكانت النجمة سميرة سعيد قد خضعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت بها بين الطبيعة والأشجار والورود وارتدت بها ملابس كاجول ونضارة شمسية، ونشرت صور منها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "أهم شيء هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا هذا كل ما يهم".

من ناحية أخرى انتهت الديفا سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلنا من بعض" استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع أمير محروس.