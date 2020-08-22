شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون في بوستر Black Adam: انتظرت آلاف السنين لتغير التسلسل الهرمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم العالمي داوين جونسون، بوستر جديد لفيلمه القادم بعنوان Black Adam، والمقرر طرحه خلال الفترة القدامة بدور العرض السينمائي، والذي يجسد فيه شخصية بطل خارق في عالم DC الشهير بالأبطال الخارقين.

وظهر جونسون في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو على هيئة البطل الخارق الذي يجسده والذي يأتي بعد انتظار طويل، دام لأكثر من آلاف السنين، لتغير التسلسل الهرمي للأبطال الخارقين في عالم DC.

وتعتبر شخصية "بلاك آدم"، من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى الممتد، وهو العدو اللدود للبطل شازام والشخصية من ابتكار سي سي بيك وأوتو بيندر، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران ، وكان موقع "آي جي إن" قد وضعه في المركز 16 ضمن قائمة أشرار القصص المصورة.

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