شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. توم كروز يطير من دراجة نارية بالهواء بالجزء السابع لفيلم مهمة مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم توم كروز في لقطات جديدة من كواليس تصوير مشاهد الجزء السابع من سلسلة أفلام الأكشن "مهمة مستحيلة" الجزء السابع، حيث نشرت جريدة الديلى ميل البريطانية"فيديو" يركب من خلالها دراجة نارية على منحدر كبير، بينما يطير في الهواء.

وذكر التقرير، أنه يعتقد أن يكون راكب الدراجة النجم العالمى توم كروز خلال تصويره الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة، بينما أحاطت به طائرات دون طيار لتصوير اللقطات التى كان يطير في الهواء بعيد عن المنحدر.

وأضاف التقرير، أنه تم وضع إشارات مرور مؤقتة فى مكان قريب من تصوير المشاهد لمنع الاقتراب من موقع التصوير، إلا أن البعض استطاع تتبعهم من حوالى شهر فى مكان التصوير، حيث قام أحد من الجمهور التقاط ذلك فيديو المشهد المقرر عرضه فى الفيلم.

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وأشار التقرير، أنه تم بناء المنحدر فى أسبوعين حيث صنع خصيصا لذلك الفرض، حيث يتم التصوير فى قاعدة جوية مهجورة تابعة للسلاح الجوى البريطانى فى أوكسفورد، حيث كانوا يعتزمون فى الأصل التصوير فى مدينة البندقية ولكنهم اضطروا إلى مغادرة إيطاليا بسبب فيروس كورونا.

من جانب أخر، أصيب كل عشاق توم كروز ممن ينتظروا الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission Impossible بخيبة كبيرة مؤخرًا، حينما تم الإعلان عن حريق ضخم نشب اثناء تصوير الفيلم مؤخرًا، وتحديدًا أحد مشاهد الأكشن الذى ينفذها توم كروز ودوبلير خاص به يقفز بواسطة موتوسيكل من منطقة مرتفعة وفقًا لتقرير نشره موقع ذا صن الذى أكد نشوب حريق بسبب خسائر بتكلفة مليونى جنيه استرلينى، وتسبب هذا الأمر فى إحباط كبير للنجم توم كروز بعد توقف تصوير الفيلم للمرة الثانية.

كما أضاف التقرير خلال سطوره أن الحريق ونيرانه لم تكن سهلة على الاطلاق حيث تسببت فى إغلاق مطار يقع بقارب مكان التصوير، وبالتالى فإن عودة التصوير فى وقت قريب خيارًا لن يكون سهلًا أبدًا، وأضاف مصدر لموقع ذا صن عن سبب الحريق بقوله : لسوء الحظ، تم تقدير تصوير المشهد بشكل خاطئ، حيث كانت الحرارة والاحتكاك فى إطارات الموتوسيكل هى السبب بعدما تحطمت وتسببت فى، اشتعال حشوة من الكرتون كانت موجودة كى تقع عليها الدراجة إلا أنها تسببت فى اشتعال النيران بصورة كبيرة".