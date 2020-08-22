شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تصدر كليب "مخاصمنى 3 أيام" بعد شفائها من العملية الجراحية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أمينة كليب يحمل اسم "مخاصمنى 3 أيام" من كلمات حاتم الشيخ وألحان حسين زكريا وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر سليم.
على الجانب الآخر عرض مؤخرًا للمطربة أمينة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أوبريت يحمل اسم " لا يا بيروت" بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن فى الوطن العربى يساند ويدعم الشعب اللبنانى فى مواجهة الأزمات وتخطى مختلف العراقيل والصعوبات بعد الحادث الإرهابى الأليم الذى وقع بمدينة "بيروت" مما نتج عنه مئات الضحايا والمصابين.
كانت المطربة أمينة قالت لـ"الخليج 365" أن حالتها الآن أصبحت مستقرة بعد إجرائها عملية جراحية خلال الأيام الماضية حيث كانت تعانى من ورم فى الحالب الأمر الذى اكتشفته بعد قيامها بعمل التحاليل اللازمة، مشيرة إلى أنها بدأت تتحسن وتشكر ربنا على كل شىء، وتتواجد حاليا فى المنزل بناء على أمر الطبيب الخاص بها .
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