شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الأخير لفيلم كريستوفر نولان TENET قبل أيام من طرحه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية لفيلم الأكشن والخيال TENET للمخرج العالمي كريستوفر نولان، التريلر النهائي والأخير للفيلم منذ قليل، قبل طرحه في دور العرض السينمائي المقرر له يوم 26 أغسطس الجاري في أكثر من 70 دولة. وضم التريلر الرسمي الذي نشرته الصفحة الرسمية للفيلم عبر تويتر، الكثير من المشاهد والمفاجآت التي تشابكت مع تغير الزمن من المستقبل للماضي كعادة نولان في الكثير من أفلامه.

ونجح الفيلم الجديد في حصد تقييمات أولية مرتفعة بشكل كبير قبل عرضه رسمياً من قبل الناقد، والتي وصلت لـ 87% عبر موقع rotten tomatoes الشهير، وهو ما رفع أرصدة الفيلم للمشاهدين قبل طرحه رسمياً في صالات السينمات.









وكانت شركة ‪Warner Bros‬ قررت تأجيل فيلم‪ TENET ‬للمخرج العالمي كريستوفر نولان، مرة أخرى، لأجل غير مسمى، بعد أن تم تحديد يوم 12 أغسطس الحالى لعرضه فى صالات السينما العالمية.

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وكان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات حتى حصل على توقيت 12 أغسطس، وهو ما لم يكتمل بحسب ما أعلنت شركة الإنتاج منذ قليل.

وفى تصريحات نقلها صحيفة فاريتي، لـ توبي إميريش، رئيس مجلس إدارة ‪Warner Bros‬، قال: "سنشارك تاريخ إصدار فيلم ‪Tenet‬، قريباً في 2020"، مضيفاً: "كانت أهدافنا طوال هذه الفترة هي ضمان أعلى احتمالات النجاح لأفلامنا مع الاستعداد أيضًا لدعم شركاء المسرح لدينا بمحتوى جديد بمجرد أن يتمكنوا من إعادة فتحه بأمان".

العمل من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.