شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يستأنف تصوير "إسعاف يونس" بعد الانتهاء من "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفنان محمد أنور تصوير مشاهده فى مسلسل "قوت القلوب" بعد اجازة صغيرة حصل عليها من أجل بدء تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس" من 10 حلقات والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث يتبقى لأنور أسبوع تصوير فقط وينتهى من كافة مشاهده فى "قوت القلوب" ويتفرغ بعدها لـ"إسعاف يونس".

مسلسل "قوت القلوب" مقرر بدء عرض النصف الثانى من حلقاته على قناة الحياة يوم 5 سبتمبر المقبل وذلك بعد عرض الجزء الأول المكون من 25 حلقة قبل شهر رمضان الماضى، وتعرضه قناة الحياة حاليًا بشكل مجمع قبل بدء النصف الثانى.

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج سينرجى .

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، منه عرفة، هناء الشوربجى، هشام محمد شرف، إضافة إلى ظهور عدد كبير الفنانين كضيوف شرف جارى الاتفاق معهم، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.