شكرا لقرائتكم خبر عن لوك جديد للفنانة لطيفة من كواليس تصوير كليبها الجديد "خلينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة التونسية لطيفة، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من وراء كواليس تصوير كليبها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود وتظهر أمام إحدى المرايات وهي في كامل أناقتها بعد خضوعها للمكياج في تصوير الكليب.

وكتبت لطيفة تعليقًا على صورتها التي حصدت عدد تعليقات وإعجابات كثيرة: "خلين يخليني من هالعيشة يزيني، من كواليس تصوير الكليب".

وكانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، أول أمس، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.

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وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.





من جانب أخر، أعربت المطربة التونسية لطيفة، من قبل عن حزنها الشديد لانفجارات بيروت التي توفى على أثرها العشرات وجرح المئات، موضحة أن تشعر بما يعانى منه الشعب اللبناني، وأنها كانت على بعد أمتار من حادث انفجار 2005 لموكب الرئيس الشهيد رفيق الحريرى ونشرت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، جانبًا من مشاركتها في الحفل الافتراضي لمنظمة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضامنًا مع الشعب اللبناني بعد المأساة التي حلّت به خلال تفجيرات مرفأ بيروت.