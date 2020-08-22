شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف ساعات تصوير "خيط حرير" لمى عز الدين للانتهاء من تصوير منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف المخرج إبراهيم فخر ساعات تصوير مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين الذى تم استئنافه مؤخرًا بعد توقف 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، حيث يصور فخر مشاهد العمل يوميًا وبدون اجازات بعدما وضع خطة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضه على الفضائيات حسب الموعد الذى تحدده الشركة المنتجة.

وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

وكان آخر أعمال مى عز الدين فى رمضان الماضى مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بوسى، أمير المصرى، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.