محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : ظهر الفنان إدوارد، مع 4 غزلان، عبر حسابه على موقع إنستجرام. ونشر إدوارد، الصور موضحا أنه يلقى راحة نفسية بتواجده معهم، وعلق عليها : "الراحة النفسية". يذكر أن إدوارد تعاقد مؤخرا على مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، وبطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدوارد عن صورته مع 4 غزلان: "الراحة النفسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.