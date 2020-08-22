محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حذفت "نتفليكس"، بوستر فيلم الأطفال "Cuties"، بسبب الجدل المثار حوله بعد اعتراض الكثيرين لاحتوائه على طابع جنسي. وبحسب موقع "ديدلاين" الأمريكي، فإن نتفليكس اعتذرت في بيان لها قائلة: "نحن آسفون بشدة عن الملصق غير المناسب الذي استخدمناه لفيلم Cuties، لم يكن الأمر جيدا، ولم يكن ممثلا لهذا الفيلم الفرنسي الذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس، لقد قمنا الآن بتحديث الصور والوصف الخاص به".

فيلم "Cuties"، فاز بجائزة الإخراج الدرامي السينمائي العالمي في مهرجان "صندانس" في العام الحالي، وتدور أحداثه حول "أيمي"، وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاما تنضم إلى مجموعة من الراقصين الملقبين باسم "The Cuties" في المدرسة، ويزداد وعيها سريعا بأنوثتها المتزايدة، مما يزعج والدتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إثارته للجدل.. NETFLIX تعتذر عن بوستر "cuties" لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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