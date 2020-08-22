محمد جمعة يوجه رسالة لمؤمن زكريا بعد ظهوره على خشبة مسرحية "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد جمعة، على توجيه رسالة للاعب مؤمن زكريا، عقب ظهوره مع أبطال مسرحية "علاء الدين" لكايرو شو.

ونشر جمعة، فيديو أثناء ظهور مؤمن على خشبة المسرح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لا يوجد في الحياة أغلى من صحة الإنسان.. ربنا يشفيك يا مؤمن زكريا".

وقام عز، باصطحاب مؤمن زكريا لخشبة المسرح والتصفيق له ودعمه نفسيا في مواجهة مرضه الأخير.

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وظهر مؤمن، في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لـ"كايرو شو"وهو يواجه بعض المشاكل في الحركة.

ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي أدى لابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري وبطولة أحمد عز، تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري.