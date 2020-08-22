للمرة الثانية.. أحمد المرسي يفوز بجائزة التصوير من جوائز السينما العربية ACA

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز مدير التصوير أحمد المرسي بجائزة أفضل تصوير ضمن النسخة الخامسة لجوائز السينما العربية ACA، وهي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها بهذه الجائزة بعد فوزه بها عن فيلم "تراب الماس".

النسخة الخامسة من جوائز السينما العربية ACA، تختص بالأفلام التي تم عرضها خلال عام 2019، وتُمنح جوائز السينما العربية في 20 فئة عبر تصويت أعضاء من العاملين بصناعة السينما، على غرار حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم السينما.

أحمدالمرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC). وخلال مسيرته المهنية، نال 20 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها أفلام "رسائل البحر" (2010)، "الحفلة" (2013)، "الفيل الأزرق" (2014)، "الأصليين" (2017)، "تراب الماس" (2018)، و"الفيل الأزرق 2" الذي حصد أكثر من 102 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري محققاً أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

وينتظر المرسي عرض فيلم "العارف: عودة يونس" للمخرج أحمد علاء الديب وبطولة النجم أحمد عز، كما يعمل بفيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد.