بينها "Baywatch".. أفلام سهرة السبت على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 22 أغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الكوميديا والإثارة Baywatch، إنتاج عام 2017، بطولة دوين جونسون، زاك إيفرون، ألكسندرا داداريو، كيلي رورباش، بريانكا شوبرا، هانيبال بوريس، ومن إخراج سيث جوردن.

تدور أحداث الفيلم حول حارس الإنقاذ الذي يتصادم مع حارس الإنقاذ الجديد في بداية عملهما معًا للتنافس من أجل الحصول على وظيفة حارس إنقاذ الشاطئ، قبل أن يتحدا معًا لكشف خطة عصابة إجرامية محلية تهدد مستقبل الشاطئ.

أما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Mike and Dave Need Wedding Dates، إنتاج عام 2016، بطولة زاك إيفرون، آدم ديفين، آنا كيندريك، أوبري بلازا وستيفن روت، ومن إخراج جيك سيمانسكي.

الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية لشقيقين يُطلقان إعلانا للبحث عن رفيقتين في حفل زفاف أختهما المقام في جزر هاواي، لكن عوضا عن ذلك، ينتهي بهما المطاف برفقة ثنائي لا يمكن السيطرة عليه.

MBC Max

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم Gravity، إنتاج عام 2013، بطولة ساندرا بولوك، جورج كلوني، ومن إخراج ألفونسو كوارون.

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تدور أحداث الفيلم عندما تتحول عملية تجول روتينية في الفضاء إلى كارثة عند تحطم المكوك الذي كان يقل مهندسة طبية ورائد فضاء مخضرم.

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Predestination، إنتاج عام 2014، بطولة إيثان هوك وسارة سنوك، ومن إخراج الأخوين الألمانيين مايكل وبيتير سبيريج.

قصة الفيلم مقتبسة عن قصة قصيرة تحت عنوان "All You Zombies" للكاتب روبرت أنسون هاينلاين، وتدور أحداثه عندما يتم إرسال عميل في سلسلة رحلات عبر الزمن صممت لضمان استمرارية مهمته في تطبيق القانون. يتوجب الآن على العميل في مهمته الأخيرة تعقب المجرم الوحيد الذي نجح في الإفلات منه طوال الوقت.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Wrath of the Titans، إنتاج عام 2012، بطولة سام ورذينجتن، روزاموند بايك، ليام نيسون، رالف فاينس.

تدور أحداث الفيلم، حول تجنيد بيرسوس ابن زيوس للانضمام إلى معركة فرض القوة والسيطرة بين الآلهة والعمالقة المسوخ، والسعي في مهمة شاقة إلى العالم السفلي لينقذ والده والبشرية معا.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Aiyaary، إنتاج عام 2018، بطولة سيدهارث مالهوترا، راكول بريت سينج، مانوج باجباي، بوجا تشوبرا، تأليف وإخراج نيراج باندي.

الفيلم مبني على قصة حقيقية، ويتتبع موجها في الجيش وتلميذه، أحدهما ضابط استخبارات والثاني عميل سري، واللذان لديهما وجهات نظر مختلفة تظهر عندما تنحرف مهمة عسكرية عن مسارها.