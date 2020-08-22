حفيد كمال الشناوي لـ"الخليج 365": جدي لم يرشح أحمد عز وهاني سلامة لتجسيد سيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

قال الفنان الشاب عمر الشناوي, حفيد "دنجوان السينما" كمال الشناوي والذي تحل اليوم 22 أغسطس ذكرى رحيله, إن ما قيل حول وجود خلافات كبيرة بين جده وأنور وجدي مجرد أكاذيب ليست لها أساس من الصحة, بل كانت هناك علاقة قوية بين جده وأنور وجدي لم تصل لحد الخلافات كما زعمت بعض المواقع.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365: "كتب جدى سيرته الذاتية بخط يده وكان يرغب في أن تقص في فيلم ولكنه لم يرشح أحد لتجسيدها كما زعم البعض أنه رشح أحمد عز وهاني سلامة ولكن هذا غير صحيح".

وأضاف: "لم أكن مهتما بالتمثيل قبل وفاة جدي, ودخولي مجال التمثيل كان وليد الصدفة, جاء بعد وفاة جدي بأعوام فلم تتح لي فرصة الاستفادة من خبراته, وبعد حضوري ورشة تمثيل لأحد أصدقائي اترشحت لدور تمثيلي وذلك كان بداية دخولي عالم التمثيل".

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وعن أعماله الفنية القادمة، أجاب: "لم أرشح إلى أي عمل سينمائي أو تليفزيوني حتى الآن".

الجدير بالذكر أن محمد كمال الشناوي الشهير "بكمال الشناوي", ولد في 26 ديسمبر عام 1918, ورحل عن عالمنا في 22 أغسطس عام 2011، بعد صراع مع المرض.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان الشاب عمر الشناوي كان من خلال مشاركته في مسلسل " ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقي, وعمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي, إخراج مريم أبو عوف‎ والذي عُرض في 15 حلقة فقط على منصة شاهد.

كما شارك في مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في رمضان الماضي, من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي, إخراج مرقس عادل, وإنتاج شركة سينرجي.