أمينة : تجمع بين رومانسيه المرأه الملحة في مخاصمني 3 أيام

تعيش الفنانة أمينة حالة من النشاط الفني المكثف الفترة الحالية وذلك من خلال طرحها لأكثر من فيديو كليب منذ مدة زمنية منقضية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وفي مقدمتهم كليب يحمل إسم مخاصمني 3 أيام.

وأكدت أمينة بأنها رحبت بفكرة هذه الحالة من الكلمات والإحساس الرنان والشوق الملهف لتلمس قلوب الرجال إتجاه المرأة.

تدور أحداث مخاصمني 3 أيام حول الإهتمام والإلحاح الزائد من المرأة لما تحمله من مشاعر وأحاسيس رومانسيه مرهفة للإطمئنان على فارس أحلامها ولكنه يقابل برد فعل من الطرف الآخر بتركها لعده تساؤلات محيرة

إلى أن تنتهي بتعبير الإشتياق لديها في إطار رومانسي وغيرها .

جدير بالذكر بأن كليب مخاصمني 3 أيام من كلمات حاتم الشيخ وألحان حسين زكريا وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر سليم.

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علي الجانب الآخر عرض مؤخرًا للمطربة أمينة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أوبريت يحمل إسم لا يا بيروت بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي.

كما أعربت أمينة عن تحمسها واهتمامها لهذه الفكرة وأخذ القرار بالفور دون تفكير وتردد

لما حرك مشاعرها إتجاه الشعب اللبناني الشقيق بالصمود إمام هذا الإرهاب الغاشم.

وتدور أحداث لا يا بيروت حول المساندة والدعم لدي الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات والإستمرار على تخطي مختلف جميع العراقيل والصعوبات التي تعرض لها مؤخرًا الشعب اللبناني في الحادث الإرهابي الأليم الذي حدث بمدينة بيروت مما نتج عنه الكثير من الضحايا والإصابات وذلك في إطار تحفيزي وتشجيعي وغيرها.

جدير بالذكر بأن أوبريت لا يا بيروت يتضمن نخبه من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي وعلي رأسهم المطربة أمينة ، أيمن زبيب ، همام إبراهيم ، زين عوض ، مراد ملحم ، ندى مراد ، مهند خلف وهي من كلمات عماد الأسعد وألحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي.