فيديو .. محمد رمضان يحتفل بخطوبة آية مدحت العدل على عمر شطا

احتفل النجم محمد رمضان بحفل خطوبة آية ابنة الدكتور مدحت العدل، ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ظهر محمد رمضان في حفل الخطوبة حيث تألق في غناء أغنية إنساي، كما هنأ رمضان العروسين قائلًا: من خطوبة حبيبتي وبنت حبيبي آية مدحت العدل على العريس عمر شطا ربنا يحفظكم ويسعد أيامك. ربنا يحفظكم ويسعد أيامك. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان إنساي، والكليب حسام الحسيني، والأغنية من كلمات Mobeazy، وفرغلي بلاكس، وشبكشي، وألحان وتوزيع Mobeazy، كما كسر الكليب حاجز الـ 270 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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