فيديو .. ترافيس سكوت يطرح الأغنية الرسمية لـ TENET

طرح الفنان العالمي ترافيس سكوت أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم The Plan، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتعد أغنية The Plan، الأغنية الرسمية لفيلم TENET، والمقرر عرضه يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر Advertisements أغسطس الجاري بجميع دور العرض. أغسطس الجاري بجميع دور العرض. وفيلم TENET من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة كل من جون ديفيد واشنطن، روبرت باتنسون، إليزابيث ديبيكي، آرون تايلور جونسون، مايكل كين، كليمانس بويزي، ديمبل كاباديا، كينيث براناه.

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