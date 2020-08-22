في هذا الموعد .. هوس يحيي حفلة بطل خارق على مسرح الساقية

يحيي باند هوس حفلًا غنائيًا يوم الخميس الموافق 17 من شهر سبتمبر المقبل، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي الزمالك، وذلك بمناسبة إطلاق ألبومه الجديـد، والذي يحمل اسم بطل خارق. والذي يحمل اسم ويبدأ الحفل في تمام الساعة Advertisements الثامنة مساًء بسعر تذكرة 100 جنيهًا. الثامنة مساًء بسعر تذكرة 100 جنيهًا. يذكر أن باند هوس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ليل، والأغنية من كلمات أمجد قهوجي، وألحان مروان فوزي، وتوزيع محمود والي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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