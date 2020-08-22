فيديو .. أبوكاليبتيكا يطرح أحدث أغنياته Talk To Me

طرح الباند العالمي أبوكاليبتيكا أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم Talk To Me، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتشارك الفنانة العالمية لزي هيل في غناء Talk To Me. Advertisements يذكر أن الباند العالمي أبوكاليبتيكا طرح مؤخرًا كليب بعنوان Live Or Die، وشارك في غناء الكليب الفنان العالمي جواكيم برودين، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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