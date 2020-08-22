هنأت الفنانة ميريهان حسين صديقها المطرب تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت ميريهان عبر حسابها قائلة:
يذكر أن المطرب تامر حسني احتفل أخيرًا بعيد ميلاده في الساحل الشمالي، وذلك برفقه زوجته ومجموعة من أصدقائهم المقربين من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريهان حسين لتامر حسني: كل سنة وأنت ناجح ومكسر الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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