ميريهان حسين لتامر حسني: كل سنة وأنت ناجح ومكسر الدنيا

هنأت الفنانة ميريهان حسين صديقها المطرب تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت ميريهان عبر حسابها قائلة:

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"كل سنة وأنت طيب يا أخف دم في العالم.. كل سنة وأنت ناجح ومكسر الدنيا يا تيمو"، وتفاعل جمهورها ومحبوها مع المنشور مهنئينه بعيد ميلاده ومتمنيين له لهما دوام النجاح في حياتهما الفنية.

يذكر أن المطرب تامر حسني احتفل أخيرًا بعيد ميلاده في الساحل الشمالي، وذلك برفقه زوجته ومجموعة من أصدقائهم المقربين من نجوم الفن.