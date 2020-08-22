ديوكوفيتش منزعج من استبعاد بيا وديليين في سينسيناتي

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انتقد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في كرة المضرب الاتحاد الاميركي للعبة لاستبعاده لاعبين من دورة سينسيناتي للماسترز، بسبب اتصالهما بشخص مصاب بفيروس #كورونا.

واقصي الارجنتيني غيدو بيا والبوليفي هوغو ديليين من الدورة التي ستقام في فقاعة فلاشينغ ميدوز في نيويورك تجنبا لانشتار الفيروس، بعد ان كانا “على اتصال وثيق وطويل الامد” مع معدهما البدني خوان مانويل غالفان الذي اثبتت اصابته بكورونا الاثنين الماضي.

واثار هذا القرار حملة من الانتقادات في صفوف اللاعبين، خصوصاً البريطاني اندي موراي وديوكوفيتش الذي شجب غموض البرتوكول الصحي.

قال اللاعب في مؤتمر عبر الفيديو مع الصحافيين: “في لقاء عبر تطبيق زوم قبل اسابيع قليلة، تلقينا معلومات من طبيب الاتحاد الاميركي انه اذا لم يتشارك اي لاعب غير مصاب غرفته مع مدربه او معالجه البدني او اي شخص من فريقه قد تعرض لاصابة، يمكنه المشاركة في الدورة”.

تابع “نولي” بحسب ما نقلت عنه شبكة “اي اس بي ان” الاميركية: “لهذا السبب عبّر لاعبون كثيرون عن انزعاجهم، بمن فيهم أنا لرؤية بيا وديليين يخضعان لمعاملة مماثلة”.

وشرح المتحدث باسم الاتحاد الأميركي كريس فيدماير ان ابعاد بيا وديليين كان مطابقا لتوصيات مراكز الوقاية من الامراض ومكافحتها “يجب وضع الاشخاص الذين على اتصال وثيق مع المصابين في حجر لمدة 14 يوماً. ليس قرارا تقديريا”.

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تفسيرات لم تقنع موراي حامل لقب ثلاث دورات كبرى والذي يحاول العودة الى مستوياته السابقة “قال بعض اللاعبين: حسنا، لم أكن لاحضر مع مدرب او معالج فيزيائي. لا اقول انه القرار المناسب، لكن اللاعبين لم يعرفوا ما هي القواعد حقا”.

وتقام دورة سينسيناتي للرجال (ماسترز ألف نقطة) والسيدات (بريمير الزامية)، ثم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بين 31 آب و13 أيلول، داخل “فقاعة” صحية واحدة في فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

سيتم استيعاب الغالبية العظمى من اللاعبين في لونغ آيلند التي تبعد 30 كيلومترا شرق فلاشينغ ميدوز، في فندقين طلبهما الاتحاد الاميركي، حيث تم ترتيب كل شيء لاستقبالهم (جهاز محاكاة الغولف، صالة العاب، صالة لياقة بدنية، شاشات عملاقة لمتابعة المباريات…). سيتنقلون ذهابا وايابا الى فلاشينغ ميدوز بحافلات بنسبة 50% من سعتها وليس بسيارات خاصة.

لكن ثمانية لاعبين، بينهم ديوكوفتش (33 عاما) المصنف اول عالميا، حصلوا من الاتحاد الاميركي على اذن استئجار بيوت على نفقتهم الخاصة، حيث يتعين عليها ايضا دفع نفقات المراقبة طوال 24 ساعة في اليوم الواحد.

وسيكون ديوكوفيتش، حامل لقب 17 بطولة كبرى والذي شفي من فيروس كورونا بعد تنظيمه دورة ادريا تور الاستعراضية والتي تعرضت لانتقادات شديدة، المرشح الابرز لخطف اللقب في سينسيناتي، حيث يأمل في استعادة أحاسيسه من خلال المشاركة ايضا في منافسات الزوجي.