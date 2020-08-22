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الإفراج عن قائد مانشستر يونايتد بعد مشاجرة في اليونان

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كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ 53 دقيقة

الإفراج عن قائد مانشستر يونايتد بعد مشاجرة في اليونان

أفرجت السلطات اليونانية اليوم السبت عن قائد فريق مانشستر يونايتد ولاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري مغواير بعد احتجاز دام يومين.

وقالت شبكة سكاي التلفزيونية في اليونان إن سلطات الادعاء اليونانية أفرجت اليوم السبت عن مغواير بعد احتجازه لمدة يومين عقب مشاجرة في جزيرة ميكونوس اليونانية، الواقعة ضمن مجموعة جزر سيكلاديز في بحر إيجه.

وأضافت الشبكة أن لاعب منتخب انجلترا وقائد نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الممتاز لكرة القدم سيرد على الاتهامات الموجهة إليه في الأسبوع المقبل.

ونقلا عن موقع محلي، قالت صحيفة “إيثنوس” اليونانية إن السلطات وجهت إلى مغواير، البالغ من العمر 27 عاما، تهمة التشاجر، وهي التهمة التي تعد جنحة في اليونان.

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وهذا يعني إمكانية عدم مثول هاري مغواير شخصيا أمام المحكمة في 25 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأفادت الأسوشيتد برس أن مغواير يحاكم بتهمة “الاعتداء ومحاولة الرشوة” بعد شجار وقع في وقت متأخر من الليل في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وأوضحت أن مغواير واثنين من المتهمين الآخرين ليسوا ملزمين بحضور المحاكمة ولهم الحرية في العودة إلى ديارهم.

تمت الإجراءات القانونية في محكمة بجزيرة سيروس القريبة من ميكونوس.

وغادر مغواير مبنى المحكمة في شاحنة صغيرة لا تحمل أي علامات إلى وجهة لم يكشف عنها بعد أن دفع ببراءته، بينما ووجهت للمتهمين الثلاثة تهم متعددة بالاعتداء والضرب في شجار مع آخرين في ميكونوس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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