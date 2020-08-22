تراند اليوم : هكذا هنأت هنا الزاهد علي ربيع علي مسرحيته الجديدة – إتفرج

هنأت هنا الزاهد على ربيع بنجاح مسرحية “صباحية مباركة يا عريس ” عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت هنا الزاهد صورة لة برفقة علي ربيع و علقت قائلة : مبروك يا احلي علولي علي المسرحية

مسرحية “صباحية مباركة يا عريس”، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.