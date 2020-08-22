تراند اليوم : “مى عمر” تبهر محبيها باطلالة جذابة.. إتفرج

نشرت الفنانة مى عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” بإطلالة جذابة.

وظهرت مى عمر، بتيشيرت أسود أنيق، نصف كم ليبرز عن جمالها وأناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.

كما تركت مى عم شعرها الذهبي القصير منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة.

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وتواصل مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد “لؤلؤ” الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .