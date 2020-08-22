تراند اليوم : صورة لنادين نسيب قبل إنفجار مرفأ ببروت مباشرة – إتفرج

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور التي سبقت تعرضها لإصابة نتيجة انفجار بيروت وخضوعها لجراحة في وجهها عبر حسابها على Instagram.

وعلقت نادين على الصور “ما قبل ٤ أغسطس.. ما قبل الانفجار.. كنت عم صور حلقة لبرنامج على التلفزيون قلت بحط هل الصورة فيا لون زهر بيعطي أمل شوي لغدٍ أفضل”.

مؤخرا نشرت نادين نجيم صورة لها من المستشفى بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس وظهرت نادين في الصورة تحتضن طفليها، وبدى على وجهها آثار الإصابات والجروح.

كتبت لتحمد الله على نجاتها وأنها الآن برفقة أولادها قائلة: “بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا”.

أضافت: “بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع … مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة أو عل وجع”.

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كان برنامج “ET بالعربي” أوضح في تقرير أن نادين تأثرت بالانفجار بسبب التصاقها باللوح الزجاجي لشرفة منزلها لحظة الانفجار ذاتها، مما أدى لتفاقم الإصابة للدرجة التي احتاجت على إثرها إلى 40 غرزة طبية، وانتثرت دمائها على حوائط المنزل.

أما المنزل نفسه فقد تعرض للتدمير بسبب قربه من موقع الانفجار، ولحسن الحظ كان المنزل خاليًا إلا من نادين نجيم وقت وقوع الكارثة، لأن نجليها كانا عند والدهما في ذلك اليوم وكانا سيعودان في المساء.

أدت الصدمة الناتجة عن الانفجار لاضطراب نادين نسيب نجيم لبعض الوقت، ولم تعرف نفسها بسبب كثرة الدماء التي غطت وجهها وكتفيها، وبعد نزولها 22 طابقًا حافية القدمين، لم تستطع نجيم دخول أول مستشفى وصلتها بسبب كثرة الجرحى والمصابين وساعدها أحد الأشخاص للوصول إلى المستشفى التي تلقت فيها العلاج.

خضعت نادين نسيب نجيم إلى عملية جراحية استمرت حوالي 6 ساعات متواصلة، بمفردها دون معرفة أهلها بأي من هذه التفاصيل، وأكد الصحفي خالد المولى لـ “Et بالعربي” أن نادين بخير وستقوم بالتواصل مجددًا وطمأنة جمهورها على حالتها الصحية بنفسها في أقرب فرصة.