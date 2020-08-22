تراند اليوم : ثانية واحدة .. دينا الشربيني تستعد للتصوير – صورة

بدأت الفنانة دينا الشربيني، تصوير مشاهد فيلمها الجديد “ثانية واحدة.

فيلم “ثانية واحدة” بطولة دينا الشربينى، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى.

وكانت أخر أعمال دينا الشربيني، الفنية مسلسل “لعبة النسيان” والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، بجانب كل من الفنان أحمد داوود، وإنجي المقدم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعدد أخر من النجوم.

كما ظهرت دينا الشربيني، مؤخرًا مع الهضبة عمرو دياب، في كليب أغنيته الجديدة “أماكن السهر”، والتي تم تصويرها في الساحل الشمالي.