تراند اليوم : كمال الشناوي اتولد في السودان وعمل 3 أفلام في سنة واحدة

تحل اليوم السبت ٢٢ أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان القدير كمال الشناوي، الذي كان ولازال يمتعنا بفنه الجميل الراقي.

كمال الشناوي في سطور :

– ولد عام 1918 في مدينة ملكال في السودان والذي كان أنذاك مع مصر يشكلان المملكة المصرية.

– انتقل إلى العيش في مصر مع والده حيث استقر بهما المقام في مدينة المنصورة.

– عاش بداية حياته في السيدة زينب، وتخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

– كان عضواً في فرقة المنصورة الابتدائية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية ثم عمل مدرساً للرسم.

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– في عام 1948 مثل أول أفلامه “غنى حرب”، وفي نفس العام “حمامه سلام” و”عدالة السماء”.

– في عام 1965 أخرج فيلم “تنابله السلطان” وهو الفيلم الوحيد الذي أخرجه.

– قدم كمال الشناوي العديد من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلماً قدمهم طوال حياته.

– شارك في العديد من الثنائيات الناجحة التي تركت الكثير من الأعمال التي لا تنسى فقد قدم ثنائياً مع إسماعيل ياسين ومع فاتن حمامة ومع شادية، وكان آخر أعماله فيلم ظاظا عام 2006.

– نال كمال الشناوي في حياته العديد من الجوائز، منها جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992.

– توفي فجر يوم الاثنين 22 أغسطس 2011م،الموافق 22 رمضان من عام 1432هـ، عن عمر ناهز 93 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.