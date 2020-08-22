يوسف فوزي: أعصابي باظت بسبب المهازل اللي كنت بشوفها في التلفزيون

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري يوسف فوزي، تفاصيل إصابته بالشلل الرعاش، والأسباب التي أدت إلى ذلك.

يوسف فوزي، قال إن بعض المواقع الصحفية نقلت على لسانه "كلام خاطئ"، حيث انتشرت شائعات بأن لا أحد يسأل عنه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية ten، أن هناك كثيرين يتصلون به ويطمئنون على صحته وتابع: «ظروفي كانت صعبة، كنت باخد أدوية بتنيمني».

يوسف فوزي

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وعن اعتزاله الفن، قال: «جالي شلل رعاش مكنش ينفع أكمل، وآخر أعمالي كانت مع الأستاذ عادل إمام في «أستاذ ورئيس قسم»، وكنت قاعد جنب الأستاذ عادل حس بالرعشة.. كفاية عليا ٣٣ سنة فن، أنا مش هاخد زمني وزمن غيري».

وأوضح أنه تابع حالته الصحية منذ البداية ولم يهمل في صحته، معقبًا: «أعصابي باظت من سنة ٢٠١١ بسبب المهازل اللي كنت بقعد اتفرج عليها في التليفزيون».

يوسف فوزي