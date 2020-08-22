داليا البحيري تكشف تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري، تفاصيل واقعة التحرش التي تعرضت لها، ورد الفعل الذي اتخذته مع المتحرش.

داليا، قالت خلال حوارها ببرنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي المذاع عبر «نجوم إف إم»: «أتذكر مرة شاب على البحر لمسني بطريقة وكأنه لا يأخذ باله، لكن أنا بأخذ رد فعل قاسي في وقتها وضربت هذا الشخص، ولم ينظر حتى لي لأنه شديد الجبن».

داليا البحيري

وأضافت: «أنا مع البنت إنها تطلع تتكلم وعلينا تشجيع البنات، لأن مجتمعنا يوصم البنت للأسف ويهاجمها، والخوف من التحرش على الأولاد الصغار ودول بيخافوا يتكلموا أكثر من البنات، وإن الواحد يطلع من صمته ويتكلم هذا أمر مهم جدا، وعلينا أن نشجع بعض على هذا، وفي حكومتنا أصبح فيه رد فعل فوري وهذه من مزايا السوشيال ميديا عندما يتحول الأمر لقضية رأي عام بيحصل صدى قوي».

وتابعت: «أشجع أي شخص ولد أو بنت يحدث له تحرش يتحدث فورا، والمتهم بيكون شديد الجبن، لازم نخرج عن صمتنا ويكون في طريقة سهلة للشكوى».