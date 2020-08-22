جيجي حديد تكشف عن نظامها الغذائى فى فترة الحمل

رنا صلاح الدين - جيجي حديد

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجى حديد، والحامل فى جنينها الأول من حبيبها المغنى البريطاني العالمي زين مالك، عن نظامها الغذائى فى فترة الحمل، حيث تحرص على تناول حلوى السينابون والفراولة والسوشى مع الأفوكادو والفلفل والخيار والسلطة.

واحتفلت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، مؤخرا، باقتراب موعد ولادة مولودها الأول، حيث تنتظر جيجى وحبيبها المغنى زين مالك، أول مولود لهما حيث نشرت صورتها وهى تقبل زين مالك، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "بابا".

وجاء هذا الأمر بعد أسبوعين من مفاجأة عارضة الأزياء العالمية، متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام، من خلال نشر فيديو عبر خاصية الاستورى تضمن كشفها عن بطنها للمرة الأولى خلال فترة حملها، حيث شاركت تفاصيل الحمل التى حرصت على إخفائه فى البداية، مع متابعيها الذين يتخطى عددهم 55 مليون متابع من كافة أنحاء العالم.

واوضحت جيجي حديد سبب إخفائها الحمل فى البداية بالتأكيد على أن هذا الخبر لا يعد الأهم أو من شأنه تغيير العالم، كما أنها فضلت عدم الحديث عن الأمر وتسليط الضوء عليه فى وقت يعانى فيه العالم من أزمة حادة مثل فيروس كورونا، الذى يتسبب فى معاناة الملايين حول العالم ممن فقدوا أحبابهم جراء هذا الفيروس التاجى، واستكملت حديثها بالتأكيد على أنها صارت حالياً فى الشهر السابع من حملها، وتعيش حالة من الفرحة العارمة بسبب انتظار مولودها الأول خلال الفترة المقبلة.