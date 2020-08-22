تطورات الحالة الصحية لوالد تامر حسني وحقيقة الصورة المنتشرة له بالمستشفى

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري تامر حسني، تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وحقيقة الصورة المنتشرة له داخل المستشفى.

تامر حسني، قال في منشور له عبر خاصية «استوري» بصفحته الشخصية على موقع إنستجرام: «الوالد بخير الحمد لله هو تعبان من فترة والحمد لله بقى أحسن دلوقتي، واللي اتكتب في المواقع بناءً على فهم خاطئ غير مقصود طبعًا، بسبب صورة قديمة تم نشرها أمس من ولاد الحلال وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللي اهتمت».

وكانت صورة لوالد تامر حسني بالمستشفى، قد تم تداولها أمس على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الصحفية، وكتب البعض أن والده تعرض لأزمة صحية كبيرة استدعت نقله على الفور لأحد مستشفيات أكتوبر.

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من ناحية أخرى انتهى تامر حسني، من تصوير كليب جديد بعنوان "اختراع"، يقدمه تامر كديو غنائي مع المطرب محمود العسيلي، والأغنية سوف يضمها تامر لألبومه الجديد، وهي من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم وإخراج تامر حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وتم التصوير بإحدى قرى الساحل الشمالي.

تامر حسني

والد تامر حسني