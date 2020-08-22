شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تتعاقد على مسلسل جديد وتنافس فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت النجمة يسرا موقفها من خوض دراما رمضان المقبل 2021، بعد نجاحها رمضان الماضى من خلال مسلسلها "خيانة عهد"، حيث تعاقدت على تقديم مسلسل جديد مع المنتج جمال العدل بشراكة مع شركة سينرجى، ويعقد صناع العمل جلسات تحضيرية فى الوقت الحالى للوقوف على التفاصيل النهائية حسبما أكد منتج العمل جمال العدل لـ"الخليج 365".

وتدرس يسرا أكثر من فكرة لتقديمها فى رمضان المقبل لكى تظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمته من قبل، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على المخرج الذى يتولى إخراج المسلسل، وحينما يستقر صناع المسلسل على الفكرة الرئيسية والسيناريو تبدأ الجهة المنتحة باختيار المخرج وباقى الأبطال الذين يشاركون يسرا فى العمل.

يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى رمضان الماضى على قنوات الحياة وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.