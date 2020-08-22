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شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة فى كواليس فيلم "ساعة شيطان" والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
يواصل الفنان باسم سمرة تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم "ساعة شيطان" وننشر صورة له من داخل الكواليس، حيث يتبقى لفريق العمل نحو 3 أيام من التصوير، ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، والعمل من بطولة كل من النجم خالد الصاوى، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد عز، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف دكتور أحمد عثمان، فى أول تجربة سينمائية له.
وتدور أحداث الفيلم فى أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تقود إلى الانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق والتى قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث فى دوافعهم الاجتماعية والنفسية التى قادتهم لهذه اللعبة.
وكان إبرام نشأت مخرج فيلم "ساعة شيطان" قد نفى ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول التعاقد مع فتاة "التيك توك" دينا مراجيح، للمشاركة بالتمثيل فى فيلمه "ساعة شيطان"، بعد أن ظهرت مراجيح ممسكة بسيناريو العمل وتم تداول الصورة بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا ما أثار حفيظة عدد من الفنانين ومواهب أكاديميات الفنون.
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