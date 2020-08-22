ألمانيا تقيم حفلات تجريبية لاختبار مخاطر الإصابة بكورونا

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لايبزيغ: تُقيم جامعة ألمانية السبت سلسلة حفلات لموسيقى البوب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ، آملةً في أن تتمكن التجربة الجماعية التي تشمل أربعة آلاف شخص من تحديد ما إذا أصبح بالامكان إستئناف الأحداث الكبيرة.

ووافق المغني الشهير تيم بيندزكو على إقامة ثلاث حفلات منفصلة في يوم واحد في مدينة لايبزيغ الشرقية، ما سمح لباحثين في جامعة هاله المجاورة بإختبار وضعيات مختلفة للحفلات.



رصد تحركات الجمهور

وسُمح فقط لمتطوّعين شباب وبصحة جيدة بالحضور في محاولة للحدّ من مخاطر العدوى. ولدى وصول المشاهدين إلى قاعة لايبزيغ أرينا للحفلات، سيتمّ قياس درجة حرارة أجسامهم.

وسيضع جميع المشاركين كمامات من نوع "اف اف بي 2" ذات مستوى الحماية المرتفع، بالإضافة إلى جهاز إلكتروني يسمح برصد تحركاتهم في المكان.

وسيستخدم الباحثون مواد معقمة مضيئة لمعرفة أية أسطح يلمسها بشكل أكبر رواد الحفلات بأيديهم. وسيرصد العلماء أيضاً مسارات جزيئات الهباء الجوي الصغيرة التي يتنفسها الحاضرون ويعتقد الخبراء أنها تلعب دوراً في تفشي الفيروس.

هدف التجربة

تهدف هذه التجارب لتحديد ما إذا كان بالإمكان السماح بإستئناف حفلات وأحداث كبيرة أخرى مع تجنب مخاطر الإصابة بالفيروس.

وسيتمّ إدخال المعطيات التي ستُجمع السبت، في نموذج رياضي للمساعدة في تقييم مخاطر انتشار المرض في مكان إقامة حفلات كبيرة، مع توقع صدور النتائج في الخريف.

وتُعلق آمال كبيرة على التقرير النهائي إذ إن معظم المنظمين والعاملين في قطاع الترفيه والثقافة عاطلون عن العمل منذ أشهر عدة.

لكن حتى الساعة لا تزال التجمعات الكبيرة محظورة في ألمانيا حتى نوفمير (تشرين الثاني) على الأقل.

وحذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخراً من أنها لا ترى مجالاً لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء، نظراً إلى الارتفاع في عدد الإصابات في البلاد.

وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، سُجّلت في ألمانيا ألفي إصابة بالمرض، وهو مستوى غير مسبوق منذ نهاية أبريل (نيسان) خلال ذروة تفشي الوباء.

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