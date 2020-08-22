ريتشارد غير يعود الى الشاشة الصغيرة بمسلسل من إنتاج BBC

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





وكالات: يعود الممثل الأميركي ريتشارد غير، الى الشاشة الصغيرة، بعد غياب أكثر من 40 عاماً، في مسلسل من إنتاج BBC بعنوان “MotherFatherSon.” في أول تجربة له على منصات البث عبر الإنترنت.

وسيُطرح المسلسل الجديد عبر منصة "ستارزبلاي" في أميركا اللاتينية في 27 أغسطس (آب) الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة صحافية يملك فيها ماكس (ريتشارد غير)، واحدة من أهم الإمبراطوريات الإعلامية في العالم ويعمل معه ابنه كيدن (بيلي هول).

يمتلك "ماكس" من القوة والنفوذ ما يمكنه من التأثير على الإنتخابات وصياغة سياسات، ويعول على ابنه ليرث إمبراطوريته الإعلامية، إلا أن هذه الضغوط تدفع بـ "إيدن" الى هاوية المخدرات، ثم يتعرض لحادث يجعله عاجزاً.



ويتحول الأمر إلى فرصة لـ كاثرين (هيلين ماكروي) زوجة ماكس السابقة وأم كيدن، للتواصل مجدداً مع إبنها بعدما إبتعدا عن بعضهما بسبب والده.

ورغم أن العمل يبدو على إنه دراما عائلية لكنه مبني في سياق يتطرق الى علاقة السياسة والإعلام والسلطة بشكل عام بحسب ما قاله "غير" خلال ترويجه للعمل في كان أوكتوبر الماضي.

وسيمثل هذا المسلسل عودة غير (70 عاماً)، للشاشة الصغيرة، في أول عمل تليفزيوني منذ مشاركته في 1976 في مسلسل "كوجاك" البوليسي الشهير.