وفاة عازف الساكسوفون الأميركي هال سينغر عن 100 عام

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وكالات: أعلنت بلدية مدينة شاتو إيفلين في ضواحي باريس عن وفاة عازف الساكسوفون هال سينغر أحد أبرز وجوه موسيقى الجاز الأميركية.

يذكر أن سينغر الذي عزف إلى جانب راي تشارلز وبيلي هوليداي يقيم في شاتو إيفلين منذ 20 عاماً.

وجاء في بيان أصدرته البلدية "نعلمكم بكل أسف بأن هال سنغر توفي في 18 أغسطس (آب) عن مئة عام".

ولم تشر البلدية إلى سبب الوفاة، لكنها أوضحت أن سنغر الذي "تراجعت صحته في السنوات الأخيرة، توفي بسلام محاطاً بزوجته وعائلته".

نبذة عنه

وسجّل الراحل في مسيرته الفنية التي امتدت 70 عاماً نحو 100 أسطوانة، بدايةً في الولايات المتحدة، ولد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1919 بمدينة تولسا،وإنتقل الى فرنسا عام 1965، وفق نبذة منشورة عنه على موقعه الإلكتروني.

وفي الشارع 52 الشهير بنيويورك، معقل موسيقى الجاز، عزف سنغر في 1942 إلى جانب دون بياس، وروي إلدريدغ، ورد ألن، وبيلي هوليداي، بعدما كانت بداياته في الفرق الأوركسترالية السوداء في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وكانت له جولات عالمية عزف خلالها في أميركا اللاتينية، وإفريقيا، وآسيا، بعدما عزف في صالات الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة، إلى جانب الكبار مثل راي تشارلز.

وفي 1989، أدى دوراً يمثل شخصيته الحقيقية في فيلم "تاكسي بلوز" للمخرج الروسي بافل لونغين الذي نال جائزة أفضل إخراج في مهرجان كان الفرنسي في العام الموالي.

واقترن سنغر بفرنسية وقرر الإقامة في مدينة شاتو الفرنسية في 2002. وحصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي في 1999.

ويوارى سنغر في الثرى اليوم السبت في مأتم عائلي، على ما أفادت به البلدية وكالة فرانس برس.