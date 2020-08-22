شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تشارك بصور من جلسة تصوير قديمة قبل انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورا لها من جلسة تصوير قديمة خضعت لها قبل انفجار مرفأ بيروت، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور "ما قبل 4 أغسطس، ما قبل الانفجار، كنت عم صور حلقة لبرنامج على التليفزيون قلت بحطها الصورة فيها لون زهر بيعطي أمل شويه لغدا أفضل".









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يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على خلفية إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، وخلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى.

وكانت الفنانة اللبنانية، كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التى التقطتها من عدسة موبايلها والتى ظهرت من خلالها وهى تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذى أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدنى عايشة".

كما عبرت نادين عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.