شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وهالة صدقى تستعيدان ذكريات فيلم "يا دنيا يا غرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت كل من الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقى ذكرياتهما فى فيلم "يا دنيا يا غرامى"، ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بأبطال العمل الفنانة ليلى علوى والفنانة هالة صدقى، عبر حسابها على إنستجرام وعلقت "يا دنيا يا غرامى يا دمعى يا ابتسامى مهما كانت آلامى.. قلبى يحبك يا دنيا".

كما نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام برفقة النجمتين يسرا وإلهام شاهين، من خطوبة ابنة الدكتور مدحت العدل، وعلقت هالة صدقي قائلة "حبايبي وأصحابي وحشتوني".



هالة صدقى و يسرا و إلهام شاهين

وفيلم "يا دنيا يا غرامي" بطولة ليلى علوى و إلهام شاهين وهالة صدقى و هشام سليم، ماجدة الخطيب، حسين الإمام، أحمد سلامة، تأليف محمد حلمي هلال، وإخراج مجدي أحمد علي.

واحتفل الدكتور مدحت العدل بخطوبة ابنته آية العدل على عمر شطا، في إحدى قري الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير وبعض رجال الأعمال، على رأسهم النجوم لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين ويسرا وحسين فهمي وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

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وسرعان ما انتشرت صور حفل الخطوبة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي ظهر فيها النجوم والفنانين مع العروسان بحضور الدكتور مدحت العدل وعدد من الأهل والأصدقاء.