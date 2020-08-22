انتهاء تصوير مسلسل "أمل حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: انتهى فريق عمل مسلسل "أمل حياتي" الذي سيُعرض ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" من تصوير كافة مشاهده. نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا من كواليس حكاية "أمل حياتي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت حنان مطاوع على الصور: "المخرج الواعد الموهوب الغالي أحمد حسن والمؤلف الشاطر الناجح أمين جمال من آخر يوم تصوير أمل حياتي، يارب وفقنا". "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم.

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