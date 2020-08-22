ماجد الكدواني وروبي يلتقيان في "بره المنهج" لعمرو سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة Lagoonie عن انضمام الفنانة روبي لفريق عمل "بره المنهج" بجوار الفنان ماجد الكدواني، ومن المقرر بدء التصوير قريباً بالفيلم الذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

شاهيناز العقاد، رئيسة مجلس إدارة Lagoonie، عبرت عن حماسها لبدء العمل بالفيلم قائلة "هناك أسباب عديدة للحماس، أولها هو عودة الحياة للنشاط السينمائي بعد فترة ارتباك بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أسباب أخرى تتعلق بموضوع الفيلم المعتمد على نقد اجتماعي مرح نحتاجه حالياً في السينما، إضافة لفريق العمل ونجوم الفيلم الذين انضمت لهم روبي، مجرد ذكر اسمها هو مصدر سعادة شخصية لي".

جدير بالذكر أن الشركة كانت شاركت مع "فيلم كلينك" في إنتاج فيلم "رأس السنة"، وفي إنتاج الفيلم القصير "شوكة وسكينة" الذي نافس في مهرجان الجونة السينمائي، وفي التليفزيون شاركت في إنتاج مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" للمؤلفة نور عبدالمجيد، كما سبق للشركة تقديم جائزة مالية قدرها 5 آلاف يورو لمشروع فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ضمن ورشة فاينال كات فينيسيا ضمن مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وقدمت الشركة في منطلق الجونة السينمائي جائزة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لمشروع فيلم "رأس مقطوعة" للمخرج لطفي عاشور.