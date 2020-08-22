فن ومشاهير

نورهان تعلن عن عمرها للجمهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تعلن بها عن عمرها الحقيقي.

علقت نورهان على الصورة "أحب تجاعيدي، إنها ما أنا عليه، أنا عمري 38 عامًا لا تؤرقني مطلقًا، أحب نفسي، وشاكرة لله".

يذكر أن نورهان شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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