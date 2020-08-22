"أخف دم".. ميرهان حسين تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ميرهان حسين، الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، الذي احتفل به قبل أيام قليلة.

ونشرت ميرهان صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وانت طيب يا أخف دم في العالم، كل سنة وأنت ناجح ومكسر الدنيا يا تيمو".

وكانت بسمة بوسيل احتفلت بعيد ميلاد زوجها في أحد الأماكن العامة بالساحل الشمالي، وعلى أغنية "كل سنة وأنت طيب"، احتفل الثنائي، وحرصت "بسمة"، على تقديم هدية لزوجها وهي صندوق كبير يحتوي على صورة وكعكة.

يُذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.