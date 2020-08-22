شذى حسون تنشر صورة بعد خروجها من غرفة العمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أجرت الفنانة العراقية شذى حسون عملية جراحية مؤخرًا، دون الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها.

ونشرت شذى صورة لها من داخل غرفتها بالمستشفى بعد خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: ""أحمدك يا رب وأشكر فضلك توني مخلصة عمليتي، الحمد لله".

كانت المطربة العراقية شذى حسون، طرحت أغنيتها الجديدة "أخاف أحجي"، عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".، يوليو الماضي.

أغنية "أخاف أحجي" من التراث العراقي، وكتبها محمد العزاوي، ولحنها عباس جميل، ونالت شهرتها في العراق في فترة الخمسينيات عندما غنتها للمرة الأولى المطربة زهور حسين.